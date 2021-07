Przy kinowej kasie zadrży ręka. Popełniliśmy duży błąd

Stęskniliście się za wyjściami do kina? My bardzo. Świat powoli wraca do normy i my też nadrabiamy czas zdalnego życia. Kiedy nasi nastolatkowie zaproponowali w sobotę wspólne wyjście do Heliosa, w ogóle się nie zastanawialiśmy. Od razu zapachniało nam popcornem, a przed oczami pojawiła się wizja świetnie spędzonego czasu w gronie rodziny. Zresztą nie nam jednym, bo na miejscu spotkaliśmy wielu kinomanów. Gdy przyszło do płacenia rachunku, uszło z nas powietrze. Za wspólne wyjście dla czterech osób zapłaciliśmy ponad 227 zł!