Przysięgała, że zniszczy męża. Studnia pieniędzy jej nie wystarczyła

"Jej zdaniem sukces Gucciego w dużej mierze wynikał z jej rad. Była też przekonana o tym, że Maurizio nie jest zdolny do kierowania firmą. Uważała, że mąż nie kontroluje swoich wydatków. Żyła w ciągłym niepokoju o jego majątek, bo rościła sobie do niego prawa. Martwiła się też konsekwencjami, które mogły wpłynąć na życie jej i jej córek. (…) Patrizia widziała w Mauriziu źródło swojego cierpienia. Przysięgła, że zniszczy go, nim on zniszczy dziewczynki" – pisze Forden w "Domu Gucci".