Rodzina Gucciego niezadowolona z "House of Gucci". Krytykują wygląd Ala Pacino

Już 24 listopada odbędzie się premiera najnowszego filmu Ridleya Scotta "House of Gucci". Produkcja przedstawia historię morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka słynnego projektanta mody. Jak się okazuje, spadkobiercy Guccio Gucciego mają jednak pewne zastrzeżenia co do scenariusza nadchodzącego dzieła.

Share

Al Pacino na planie filmu "House of Gucci" Źródło: Getty Images