Widzowie są zachwyceni. Zwiastun "House of Gucci" rzuca na kolana

Osoby, które obejrzały trailer "House of Gucci", są zachwycone stylizacją aktorów, kostiumami (czy mogło być inaczej w tym przypadku), scenografią. Zwracają uwagę na niesamowity klimat filmu, który przenosi widzów do lat 80. ubiegłego wieku. Internauci nie chwalą może zdjęć, których autorem jest Dariusz Wolski, ale to właśnie dzięki nim reżyserowi i aktorom, tak wiernie udaje się oddać niezaprzeczalny urok tamtych lat.