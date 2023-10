Rozebrały się w saunie i opowiedziały o największych traumach. Wstrząsające historie

Jednak siłą "sióstr z sauny" jest dojrzałość bohaterek, które dziś, po wielu latach życia we wstydzie, są oswojone ze swoją cielesnością i seksualnością. Mają wgląd w to, co je kształtowało, jak pojedyncze sytuacje czy uwagi wpędzały je w kompleksy i potrafią wyciągnąć z tego lekcje na przyszłość.