Rzeczniczka SG mówi o nagonce na polski mundur. Jak obejrzała film Holland?

"Zielona granica" pokazywana była już na festiwalu filmowym w Wenecji. Tam film Agnieszki Holland zdobył Nagrodę Specjalną Jury. - To nie był łatwy film do nakręcenia z wielu powodów. Jedne możecie sobie wyobrazić, innych nie. Było trudno, ale to był także nasz obowiązek. Musieliśmy go wypełnić - mówiła reżyserka, odbierając nagrodę. - Od 2014 r., kiedy rozpoczął się kryzys migracyjny, ok. 60 tys. ludzi umarło. Kiedy tu jesteśmy, sytuacja z mojego kraju, którą pokazaliśmy w filmie, nadal trwa. Ludzie nadal ukrywają się w lasach, odarci z godności, ze swoich praw, z bezpieczeństwa. Niektórzy z nich stracą życia nie dlatego, że nie mamy warunków, żeby ich przyjąć, ale dlatego, że nie chcemy - tłumaczyła Agnieszka Holland.