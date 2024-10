Matthew Perry: wspomnienie słodko-gorzkiego życia

Do dziś trudno uwierzyć, że Matthew już nie ma. Pozostał Chandler Bing. W kontekście przedwczesnej śmierci aktora, słowa Chandlera: "Wygląda na to, że ja odejdę jako pierwszy" zasmucają szczególnie. Matthew Perry chciał, by ludzie się dzięki niemu śmiali – i na pewno jeszcze długo będą, choć teraz już inaczej, z tęsknotą.