Us Weekly dotarło do treści wiadomości, jakie wysyłali sobie lekarze aktora. We wrześniu Plasencia napisał Chavezowi, że wizyta w domu Perry'ego jest jak "zły film". W kolejnych SMSach, które pisali sobie medycy, możemy przeczytać: "Jeśli dziś wszystko pójdzie dobrze, możemy powtórzyć interes", "Zróbmy wszystko, by tak się stało". W październiku, miesiącu śmierci Matthew, pisali, że najlepiej, jeśli "Perry nie będzie szukał tego gdzieś indziej", by to oni byli jedynymi dostawcami zabijającego gwiazdora leku.