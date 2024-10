Hugh Jackman. Więcej niż bohater uniwersum Marvela

Hugh Jackman to australijski aktor, przez wielu utożsamiany z typem "angielskiego dżentelmena". Słynie z wszechstronnych umiejętności aktorskich, których pokaz dał nie tylko na hollywoodzkim ekranie, ale też w teatrze. Łatka świetnie zagranego Wolverine’a przylgnęła do niego na dobre, choć gwiazdor wsławił się kreacjami w różnorodnych gatunkach: od komedii przez dramat po musical. Za pierwszoplanową rolę w "Les Miserables. Nędznicy" (2012) otrzymał Złoty Glob oraz nominację do Oscara. 12 października Hugh Jackman kończy 56 lat.