Przed "Konklawe". Filmy o Kościele, które wywołały poruszenie

"Żywot Briana" budził kontrowersje niemal wszędzie, gdzie się pojawił. Najwięcej emocji wśród wierzących przyniosła zwłaszcza scena ukrzyżowania i wykonania sugestywnej piosenki "Always look on the bright side of life". Film na poziomie opowiadania o samym kinie mierzy w hollywoodzkie produkcje religijne pełne schematyczności i patosu. W szerszym odczytaniu jest to zaś satyra na system religijny oraz samozwańczych proroków.