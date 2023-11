"Saltburn" na Camerimage: Szokujące bachanalia

Reżyserka co jakiś czas wrzuca do tego filmu jakąś szokującą scenę, której nikt się nie spodziewa (np. symulowanie seksu na świeżo usypanym grobie czy intymna scena Keoghana z jedną z bohaterek). Tylko po co te kontrowersje? Bez nich ta historia raczej przeszłaby bez echa. "Saltburn" nie ma takiej siły rażenia jak "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Ostatecznie to, co najlepiej daje się zapamiętać to te kontrasty. Jak u Fennel - momentami jest cukierkowo różowo, słodko i uroczo, by po chwili widz dostał jakby obuchem po głowie. No i świetna gra aktorska Barry’ego Keoghana, scenografia i zdjęcia Linusa Sandgrena, który przyjechał na pierwszy polski pokaz filmu na EnergaCamerimage w Toruniu. Sandgren robi z kamerą prawdziwe cuda, potwierdzając kolejny raz, że jest jednym z najlepszych operatorów w tym biznesie.