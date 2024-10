Sceny seksu w serialu dla nastolatków. "Do dziś się z tym zmagam"

To nie pierwszy raz, kiedy Pearson wspomina swoje doświadczenia na planie "Skins". Aktorka prowadzi konto na TikToku, gdzie publikuje filmiki o swoim codziennym życiu, ale wraca też często do serialu. Obserwuje ją tam ponad 600 tys. osób. Kilka lat temu April Pearson i jej koleżanka z planu, Laya Lewis (Liv), wspominały, że na planie "Skins" brakowało koordynatora ds. intymności, co mogło znacząco wpłynąć na ich komfort. - Wówczas nikt nie myślał o czymś takim - dodała Pearson, mówiąc, że nikt nie zadbał o ich komfort. Lewis zaznaczyła, że koordynator ds. intymności "zrobiłby wielką różnicę" podczas pracy na planie.