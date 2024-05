Skandaliczne stawki za statystowanie w serialu "1670"? Nie, te z serialu wyróżniają się na korzyść

Jest to oczywiście dosyć relatywne. Jasne, stawka w okolicach 100 zł za dzień zdjęciowy, a tyle się zwykle zarabia za statystowanie, nie jest zbyt wysoka. Ale proszę pamiętać, że to czasami tylko kilka godzin pracy, dodatkowo z reguły dostaje się coś do jedzenia. Jeśli ktoś nie ma żadnych innych możliwości zarabiania, albo dorabia sobie tylko do emerytury czy renty, a udaje mu się pracować w ten sposób np. dziesięć dni w miesiącu, to już są całkiem zauważalne kwoty. Widzę też ostatnio, że na planach pojawia się coraz więcej osób z zagranicy, głównie z Ukrainy, takich, które dopiero przyjechały do Polski i nie znają jeszcze języka. Dla nich to świetna możliwość zarobienia jakichkolwiek pieniędzy na początek.