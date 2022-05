Skandalista powrócił. Jego filmy ocierają się o pornografię

"Mistrz powrócił". Takimi słowami skomentowali krytycy pojawienie w internecie zwiastuna najnowszego filmu Davida Cronenberga "Crimes of the Future". Nie wszyscy jednak są zachwyceni tym, co zobaczyli. Pojawiły się zarzuty, że materiał filmowy jest za bardzo krwawy, obrzydliwy i perwersyjny.