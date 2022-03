Słynny wywiad Olivera Stone'a. Putin zdradził w nim swoje plany

Już w pierwszych minutach serialu padają te słowa: "Często krytykują mnie za to, że żałuję upadku Związku Radzieckiego. Najistotniejsze jest to, że po jego rozpadzie 25 milionów Rosjan znalazło się nagle za granicą. Była to jedna z największych katastrof XX wieku." W tym momencie hollywoodzki reżyser przedstawia grafikę, na której widać, jak 12 grudnia 1991 r. rozpada się Związek Radziecki. Towarzysząca animacji muzyka nie pozostawia wątpliwości, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z ogromną tragedią.