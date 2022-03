Atak na Schwarzeneggera. Został drapieżnikiem i wrogiem Rosji

Wiele wskazuje na to, że wiadomość Schwarzeneggera dotarła do wielu rodaków Władimira Putina. Były gubernator Kalifornii umieścił go nie tylko na Twitterze, ale także na Telegramie, z którego korzystają prawie wyłącznie Rosjanie. Przez wiele dni państwowe media próbowały całkowicie ignorować wypowiedź hollywoodzkiej gwiazdy, ale miliony wyświetleń na wielu platformach zmusiły je do zajęcia się potężnym przesłaniem Schwarzeneggera.