"Szarlatan": pomógł rzeszom ludzi. Słono za to zapłacił [RECENZJA]

Agnieszka Holland zaprezentowała w Berlinie swój kolejny film. "Szarlatan", opowieść o czechosłowackim uzdrowicielu, znalazł się w sekcji pokazów specjalnych.

Pomagał i nigdy nie chciał szkodzić. Mimo to w latach 50. stał się persona non grata i trafił do więzienia. Agnieszka Holland przedstawia jego losy, powołując się na fakty historyczne. Jednak to jednostka jest dla niej najważniejsza. Reżyserka patrzy na Mikoláška w relacji ze światem i drugim człowiekiem.