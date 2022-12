To było szaleństwo na Netfliksie. Polski film jednym z największych hitów w historii

27 kwietnia na platformie streamingowej zadebiutował nasz eksportowy produkt filmowy "365 dni: Ten dzień". Dzień później polska produkcja stała się numerem jeden w aż 74 krajach. Mniejsza o to, że dziennikarze portalu MetaCritic okrzyknęli go najgorszym filmem roku. To największy frekwencyjny sukces polskiego filmu w najnowszej historii polskiej kinematografii.