To jest news! "Lalka" znowu trafi na ekrany. Co wiadomo o produkcji?

"Lalka" Prusa, o czym jest powieść?

"Lalka" ukazała się pierwotnie w odcinkach na łamach warszawskiego Kuriera Codziennego. Jako pełna powieść została wydana w 1980 roku. Dla miłośników Warszawy powieść Prusa jest powieścią o stolicy, literackim przewodnikiem, z którym śladami Wokulskiego można odkrywać szczegóły wyglądu i życia ówczesnej stolicy. Dla innych powieścią społeczno-obyczajową podejmującą krytykę sytuacji w Polsce końca XIX w., powieścią o wielkich idealistach, a dla wielu czytelników po prostu utworem o wielkiej i romantycznej miłości. Stanisław Wokulski zakochuje się w zobaczonej w teatrze arystokratce Izabeli Łęckiej i całe swoje życie i wszystkie marzenia podporządkowuje zdobyciu panny Izabeli: rezygnuje z pasji naukowej, gromadzi majątek, pomaga jej rodzinie finansowo, stara się wejść do wyższych sfer, spełnia jej kaprysy, gdyż wydaje mu się, że wszystko to przybliża go do niej. Czeka go jednak srogi zawód.