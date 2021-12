To kręci polskich widzów. Hitem pandemii film o zabarwieniu erotycznym

Wyżej zawieszona została poprzeczka, jeśli weźmiemy pod uwagę polskie produkcje wprowadzone do kin w całym okresie pandemii, czyli od połowy marca 2020 r. W tym gronie najlepszym wynikiem legitymował się dramat "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", który na dużym ekranie pojawił się we wrześniu ubiegłego roku. Obejrzało go 712 tys. osób. Ten wynik też został już więc poprawiony przez "Dziewczyny z Dubaju". Tym samym produkcja Dody i Emila S. stała się największym polskim przebojem w kinach w czasach pandemii.