"To właśnie miłość": przemocowiec, stalker i zdrajca w filmie świątecznym

Stalker

Twórcy "To właśnie miłość" wpadli też na pomysł, by zmusić widza do współczucia dwulicowemu typowi, który próbuje odbić żonę swojego najlepszego przyjaciela. Historia jest co najmniej podejrzana. Najpierw mężczyzna unika tej dziewczyny, więc pewnie można uznać, że zna ją bardziej z widzenia niż realnie. Potem na ślubie łazi za nią z kamerą i nagrywa ją (i tylko ją!) w zbliżeniach. A na koniec przychodzi pod jej dom i każe jej okłamać męża, by nie dowiedział się, że do niej przyszedł. W zamian za knucie i stalking dostaje od niej całusa. Bardzo dziwne.