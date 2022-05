"Top Gun: Maverick". Siedział w pokoju z Tomem Cruise'em. Miał 15 minut, żeby go przekonać

Udało im się wykonać znakomite zdjęcia, ale nie weszli z aktorami do wnętrza odrzutowca, a ja czułem, że my możemy to zrobić. Myślę, że to do niego przemówiło i stało się naszym motto przez cały film, które brzmi: "Wszystko, co możemy nakręcić naprawdę, tak kręcimy". W tym sensie jest to bardzo staroświecki film, jeśli chodzi o sposób, w jaki go stworzyliśmy, ale przy użyciu bardzo zaawansowanego technologicznie sprzętu. To najnowsza technologia stworzona do tego celu.