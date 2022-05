"Top Gun: Maverick". Mistrzowska gra na sentymentach

Przeproszenie z przeszłością

Nie chcę zdradzać szczegółów fabuły, więc ograniczę się do tego, co znajdziecie w opisach dystrybutora. Oto Pete "Maverick" Mitchell powraca do słynnej szkoły Top Gun, gdzie ma za zadanie wyszkolić grupę najlepszych z najlepszych, by wykonali karkołomną misję mającą uratować świat. W stawce jest Bradley "Rooster" Bradshaw, który jest synem świętej pamięci oficera Nicka Bradshawa o kryptonimie "Goose". Goose zginął podczas misji wykonywanej wspólnie z Maverickiem, więc oczywiście pojawia się klasyczny motyw próby zastąpienia ojca, ale jednocześnie mierzenia się z tym, co było w przeszłości. Miles Teller, który wcielił się w rolę Roostera, wygląda, jakby był rodzonym synem Anthony'ego Edwardsa i na dodatek po mistrzowsku odegrał swoją postać. W filmie pojawia się również Tom "Iceman" Kazansky, który został admirałem marynarki wojennej, a zagrał go ponownie Val Kilmer.