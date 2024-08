Top of the Top Festival 2024. TVN postawił na autopromocję i chyba zapomniał o muzyce. Relacja z trzeciego dnia imprezy

To nie zmieniało się przez całą ponad trzygodzinną imprezę - każdy występ gwiazd był przerywany wejściem prowadzących, którym na mikrofonie towarzyszyły coraz to kolejne gwiazdy TVN. Zaczęliśmy od tych bardziej rozpoznawalnych, a potem pojawiali się też m.in. Hubert Urbański, Oliwier Janiak, czy nawet Malwina Wendzikowska. Apogeum zostało natomiast osiągnięte, kiedy to potwierdzono, że Maciej Dowbor dołączy na stałe do obsady "Dzień Dobry TVN". Oprawa tego transferu definitywnie była z pompą, ale nie jestem przekonany, czy ogłoszenie tego podczas festiwalu muzycznego to trafiony pomysł.