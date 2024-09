Usunęli po cichu. W dzisiejszych czasach widzowie nie mogą tego oglądać

Kluczowym powodem dla usunięcia odcinka z oferty Netfliksa był tzw. blackface. "To zjawisko związane z rasistowskim przedstawianiem Afroamerykanów w USA, które sięga XIX wieku. Biali aktorzy występujący w popularnych jarmarcznych teatrach malowali twarze na czarno, by odgrywać karykaturalne postaci Afroamerykanów. W tych przedstawieniach byli oni pokazywani jako prymitywni, leniwi i głupi, co utrwalało krzywdzące stereotypy" – powiedziała kulturoznawczyni Ewa Drygalska w rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl.