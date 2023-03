W jakimś sensie kibicujemy tym bohaterom. Rozmowa z Mikołajem Roznerskim

Zawsze marzyłem, by zagrać coś na kontrapunkcie. Scena przesłuchania była całkowitą improwizacją, czymś, co po prostu narodziło się w mojej głowie. Kiedy wcielam się w jakąś postać, nie mówię, w jaki sposób to zagram. Po prostu gram. Tak było w tym przypadku. Pierwotnie miała to być zwykła rozmowa, ale ponieważ wiedziałem, że mam w pewnym sensie wolną rękę, postanowiłem pobawić się formą. Michałowi się to spodobało, a pozostałe osoby naturalnie weszły w tę konwencję, za co jestem wdzięczny. Czy chciałbym kiedyś zagrać agenta? Jasne, że tak! Póki co to marzenie spełnił mój filmowy bohater. Jest trochę nieporadny, groteskowy, nawet nie umie trzymać w ręku pistoletu. Ale bardzo chce bawić się w tajniaka.