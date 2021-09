"Winni": aktorski popis Jake'a Gyllenhaala. Nie będziecie mogli oderwać wzroku

Od premiery duńskich "Winnych" upłynęło zaskakująco niewiele czasu, aby prezentować światu niemalże kalkę tej samej historii w wersji amerykańskiej. Jak się okazuje, sprawy przyspieszyła pandemia i fakt, że Jake Gyllenhaal (właściciel praw do adaptacji) jako producent znalazł dokładnie 11 dni, by zrealizować ten projekt. Zaangażował do niego Antoine’a Fuquę, z którym wcześniej współpracował przy okazji "Do utraty sił", i Nika Pizzolatto ("Detektyw"). Mimo różnych covidowych przejść, udało się doprowadzić "Winnych" do końca.