Wojciech Malajkat podsumowuje 8 lat bycia rektorem Akademii Teatralnej. Mówi o nadużyciach i nienawiści

Malajkat wielokrotnie chciał podać się do dymisji, by uwolnić szkołę od problemów. Na prośbę kolegów i studentów zostawał i walczył dalej. - Kiedy organizowaliśmy w szkole duży, bardzo ważny festiwal, dwa dni tego wydarzenia kompletnie sparaliżowała nam wizyta Donalda Trumpa. Wystosowałem wówczas list, zdawało mi się dowcipny, do "Gazety Wyborczej". Napisałem, że może Trump dorzuciłby nam parę groszy za spowodowane przez siebie straty. Prawa strona oszalała z nienawiści do mnie - wyznał w wywiadzie dla Onetu.