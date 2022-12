Wstrząsający film, prawdziwa historia. "Zadłużyła się chwilówkami, prawie rujnując swoje życie"

Żeby kobiety nie przeoczyły swojego życia. Wiele młodszych dziewczyn potrafi rozdzielić pracę, obowiązki domowe od swoich własnych potrzeb, opiekowania się sobą samą. Potrafią znaleźć czas, by zadbać o siebie, spełniać marzenia. Mam koleżankę, ginekolożkę, która odkryła w sobie pasję do malowania. Wcześniej była pochłonięta swoją pracą, a gdy wracała, była tak zmęczona, że padała. Lekcją z tego filmu jest to, by dziewczyny nie zapominały o malowaniu własnych światów i nie żyły tylko dla swojego pana i władcy.