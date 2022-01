Odważna rola gwiazdy. "Nie jest łatwo kręcić nagie sceny w moim wieku"

Brytyjska aktorka zdradziła w wywiadzie, że w filmie "Good Luck to You, Leo Grande" odważyła się stanąć całkiem naga przodem do kamery. Thompson zaznaczyła, że nie należy do osób pruderyjnych i zdarzało jej się grać w przeszłości w rozbieranych scenach, ale, jak powiedziała, nie sądziła, że będzie w stanie zrobić to na tym etapie aktorskiej kariery.