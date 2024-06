Zadziwiła cały świat. Historia o niej zapomniała, czy nowy film to zmieni?

Gertrude Ederle, zwana Trudy, a potem także "Królową fal" to wybitna pływaczka i kobieta, która dokonała niemożliwego. Złota i brązowa medalistka mistrzostw olimpijskich. Urodziła się w 1905 roku w Nowym Jorku, jej rodzicami byli niemieccy imigranci. Ojciec nieźle sobie radził jako rzeźnik, więc rodzinę Ederle stać było na domek wakacyjny nad rzeką. To w jej wodach Trudy zrozumiała, że pływanie jest jej przeznaczeniem. I chociaż prawie sto lat temu jej imię było na ustach milionów, dzisiaj jest niemal kompletnie zapomniana. Odmieni to film na podstawie książki autorstwa Glenna Stouta: "Young woman and the sea", który pojawi się na Disney+. Trudy zagrała Daisy Ridley, czyli Rey ze świata "Gwiezdnych wojen".