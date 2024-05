Zapłacili za bilety 300 dol. Z obrzydzeniem wychodzili z sali

"Wyszliśmy z jego dzisiejszego wywiadu wraz z setkami innych osób z powodu jego rasistowskiej, homofobicznej i mizoginicznej tyrady", napisał inny użytkownik Facebooka. "To było obrzydliwe", dodała inna osoba. Sam Dreyfuss nie odniósł się do sprawy, ale zrobił to jego syn. "Mój tata i ja nie zgadzamy się w wielu kwestiach. Ale to wolny kraj. Ludzie mogą mieć różne opinie na różne tematy", czytamy w opublikowanym przez dziennikarza Bena Dreyfussa poście w serwisie X (dawniej Twitter).