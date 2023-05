Richard Dreyfuss skrytykował oscarowe zasady. Nie chce parytetów wspierających mniejszości

- Jest mi niedobrze na samą myśl, co Akademia Filmowa robi i do czego to wszystko może doprowadzić. Nikt nie powinien mi mówić jako artyście, że muszę się poddać najnowszemu, najbardziej aktualnemu wyobrażeniu o tym, czym jest moralność. Czym ryzykujemy? Czy naprawdę ryzykujemy tym, że zranimy ludzkie uczucia? Nie da się tego zapisać w ustawie. Przykro mi, ale nie sądzę, żeby w kraju była mniejszość lub większość, która musi być dowartościowana w ten sposób - mówił Richard Dreyfuss w wywiadzie dla stacji PBS.