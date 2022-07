Zawsze chodzi o sprawiedliwość. Nowe produkcje sensacyjne w serwisie CANAL+ online

W serii pojawia się także Olivia Benson (w tej roli tradycyjnie Mariska Hargitay). Olivia ma powody, by się martwić. Elliot traktuje tę sprawę zbyt osobiście i nie cofnie się przed niczym, by odkryć prawdę o śmierci żony. Potencjał fabuły jest ogromny. Po raz pierwszy cała seria to pogoń za jednym przestępcą. A gra go elegancki, inteligentny i diaboliczny Dylan McDermott. Akcja dzieje się podczas pandemii, a jednym z nielegalnych źródeł zarobków mafii są kradzione szczepionki i maseczki. Jeśli zarywaliście noce, by zobaczyć, jak kończą przestępcy seksualni w Ameryce, jeśli pokochaliście Olivię i Elliota, powinniście obejrzeć "Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana". To kolejna szansa, by zobaczyć tę parę w akcji. Są może troszkę starsi, ale nadal uczciwi i niezłomni w łapaniu przestępców.