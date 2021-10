Wiedzą, kim był "Zodiak". Największa zagadka kryminalna rozwiązana?

W listach do prasy, które regularnie pisał Zodiak, mężczyzna przyznał się do popełnienia aż 37 zbrodni. Śledztwo wykazało, że na pewno można mu przypisać i udowodnić siedem przestępstw, w wyniku których pięć osób straciło życie, a dwie zostały ciężko ranne. Lata potwierdzonej aktywności Zodiaka to okres pomiędzy 20 grudnia 1968 r. a 11 października 1969 r. W tym czasie morderca przesyłał do gazet listy z zaszyfrowanymi wiadomościami. Z jego czterech kryptogramów udało się rozszyfrować tylko dwa.