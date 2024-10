15. Festiwal Legend Rocka – legendarne brzmienia powracają do Doliny Charlotty!

GLENN HUGHES

Glenn Hughes, znany jako "Głos Rocka", to ceniony brytyjski muzyk, słynący z potężnego wokalu i umiejętności gry na gitarze basowej. Najbardziej znany z roli basisty i współgłównego wokalisty Deep Purple w latach 70., Hughes może pochwalić się karierą trwającą ponad pięć dekad. Po odejściu z Deep Purple w 1976 roku rozpoczął udaną karierę solową, wydając liczne albumy w różnych gatunkach muzycznych. Był także członkiem zespołów takich jak California Breed, The Dead Daisies, Kings of Chaos oraz Black Country Communion. W 2016 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame z członkami Deep Purple. Dziś nadal aktywnie występuje i nagrywa, pozostawiając trwałe dziedzictwo jako jedna z najważniejszych postaci muzyki rockowej.