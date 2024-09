17 minut owacji na stojąco! Nowy film Almodóvara podbija Wenecję

W poniedziałkowy wieczór na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji pokazano nową, pierwszą anglojęzyczną produkcję Pedro Almodóvara "Pokój obok". Powiedzieć, że film został przyjęty entuzjastycznie, to powiedzieć tyle, co nic.

Obraz, będący adaptacją powieści Sigrid Nunez "What Are You Going Through", opowiada historię pisarki Ingrid (Julianne Moore) i jej przyjaciółki Marthy (Tilda Swinton), których przyjaźń reaktywuje się po latach. Historia zyskała szczególne znaczenie dzięki tematyce eutanazji: Martha, zmagająca się z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, prosi Ingrid o towarzyszenie jej w ostatnich chwilach życia.