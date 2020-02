Ten film może otworzyć im drzwi do wielkiej kariery. Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone wcielili się w głównych bohaterów "365 dni". Jak zapewniają twórcy, takiego kina w Polsce jeszcze nie było. Autorka erotycznej trylogii Blanka Lipińska stała się następczynią E.L.James i jej "50 twarzy Greya". Ekranizacja pierwszej jej powieści trafi do kin 7 lutego. Aktorzy zdradzili, czy sceny namiętności zbliżyły ich do siebie.