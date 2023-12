5 grudnia FINAŁOWA PRZYGODA Indiana Jones i artefakt przeznaczenia zadebiutuje na blu-ray™ i dvd z ekscytującym materiałem dodatkowym!

Finałowy rozdział sagi o przygodach jednego z największych bohaterów kina to film napisany i wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara® Jamesa Mangolda (Logan, Spacer po linie). W Indiana Jones i artefakt przeznaczenia Harrison Ford jeszcze raz powraca do swojej kultowej roli legendarnego archeologa, aby wziąć udział w "szalonej przygodzie" (Maureen Lenker, Entertainment Weekly) pełnej "ekscytującej akcji, nietuzinkowych żartów i fantastycznych zwrotów akcji" (Germain Lussier, IO9).