9 sierpnia ruszyła 13. edycja Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu

10 sierpnia na konferencji prasowej spotkali się z dziennikarzami przedstawiciele Miasta Radomia, Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz opiekunowie artystyczni programów edukacji filmowej KAMERALNEGO LATA w trakcie śniadania prasowego. O swojej pracy z młodzieżą podczas międzynarodowych warsztatów „FAST - Film Art for Social Transformation“ opowiedzieli Anna Morawiec, Piotr Dylewski, Kordian Kądziela, Karim Kourani i Marek Pawlikowski. W warsztatach obok młodych twórców filmowych z Polski bierze udział młodzież z Włoch, Francji i partnerskiego miasta Radomia w Niemczech – Magdeburga. Przed nimi trudne, ale ekscytujące zadanie – tydzień na stworzenie filmowej reklamy społecznej inspirowanej jednym z wybranych tematów z zakresu profilaktyki społecznej. Mowa nienawiści, cyberprzemoc czy bezpieczeństwo drogowe i zagadnienia związane z alkoholizmem – to tylko niektóre z tematów. Obok warsztatów dotyczących pracy z kamerą młodzież spotkała się także m.in. z Mariuszem Wielochą z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, by poznać wytyczne dla uczestników imprez edukacyjnych w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce.

„Uważamy, że najważniejsze w kampanii społecznej jest włożenie być może żmudnego i niekoniecznie miłego wysiłku w zrozumienie tematu. Co to tak naprawdę znaczy „mowa nienawiści”? Gest niewerbalny też jest mową nienawiści. Temat jest na tyle szeroki, że bardzo trudno jest stworzyć spot czy kampanię społeczną, który będzie dotyczyć całości czy będzie skierowany do wszystkich. W związku z tym prace nad stworzeniem konkretnego, silnie perswazyjnego przekazu jest dla nas najważniejszym punktem. Moją rolą jest tutaj asystowanie przy narodzinach pomysłu. Bardzo ważne jest dla mnie to, że kampanie społeczne tworzone w międzynarodowej grupie mają ogromną moc. W każdym z krajów biorących udział w warsztatach problemy społeczne są różne. W związku z tym wymiana doświadczeń też jest częścią naszego poznawania się, a wartością staje się stworzenie wspólnoty” – podkreślała Anna Morawiec podczas konferencji prasowej.