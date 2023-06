Adam Bobik zaniemógł na planie "Samych swoich". Wyglądało to groźnie

Trwają zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Pawlak to postać bardzo żywiołowa i wiecznie nabuzowana, nie może usiedzieć w spokoju. Odtwarzający go Adam Bobik oddaje tej roli całe serce i ciało. Niestety, to drugie się zbuntowało. Nie mógł stanąć na nogi.