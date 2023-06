Patryk Vega już nie reżyseruje jako Vega. Besaleel wypuścił zwiastun "Putina"

Pierwotnie nazywał się "The Vor in Law", co miało przywoływać skojarzenie z "Ojcem Chrzestnym". Ostatecznie tytuł został uproszczony ("Putin"), ale założenie zostało to samo. Reżyser chce przedstawić polityka jako szefa największej mafii państwowej na świecie i stworzyć jego wyrazisty portret psychologiczny.