Adrien Brody wymieniał czułości z partnerką. Była żoną przestępcy

Teraz aktor i projektantka pojawili się na festiwalu w Wenecji, gdzie premierę miał najnowszy film Brody'ego - "The Brutalist". Jak podaje "Variety", twórców nagrodzono owacjami na stojąco, które trwały aż 12 minut. Dziennikarze relacjonują, że widownia klaskała tak długo, że ochrona musiała zacząć kierować ludzi do wyjść, by można było zorganizować w sali kolejny pokaz. Brody uronił nawet kilka łez, próbując bezowocnie skierować uwagę publiki na reżysera, Brady'ego Corbeta.

"The Brutalist" to film o węgierskim żydzie, który przeżył holocaust i decyduje się wyemigrować do USA, by tam rozwijać się jako architekt. László Tótha obserwujemy na przestrzeni aż 40 lat jego życia - wojenne traumy, polityczne prześladowania, amerykański sen i trudy emigracji. "The Brutalist", napisany przez Corbeta we współpracy z Moną Fastvold, zgłębia tematy takie jak kreatywność, żydowska tożsamość, doświadczenia imigrantów, czy długotrwały wpływ przeszłości na życie człowieka.