"Afera samolotowa" miała ostatecznie pogrążyć Brada Pitta. Co zrobi FBI?

Dla przypomnienia: zdarzenie miało miejsce w 2016 r. Pitt zaatakował Jolie fizycznie i obrażał ją. Zachowywał się agresywnie również wobec dzieci. Jak sam przyznał, znajdował się wtedy w ciągu alkoholowym. Sześć dni później żona złożyła pozew o rozwód, który orzeczono w 2019 r. Oboje walczą ciągle o prawa do opieki nad dziećmi. Jak twierdzi Page Six, Jolie chce wykorzystać upubliczniony ostatnio raport jako argument w tym procesie. Problem w tym, że prokuratura i FBI badały już to zdarzenie na bieżąco i nie zdecydowały się wówczas postawić Pittowi jakichkolwiek zarzutów.