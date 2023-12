Agnieszka Dygant powitała nowy rząd z ogromnymi emocjami. "Historyczna chwila"

"Jestem porażona postawą Polaków. To świetny naród, który potrafi się zmobilizować, wziąć los w swoje ręce. [...] Najbardziej cieszy mnie młode pokolenie, ci młodzi ludzie, którzy przez pięć, sześć godzin czekali w kolejce, żeby oddać głos. No super sprawa, super budujące, kocham was, jestem wami zauroczona" - mówiła na gorąco na TikToku.