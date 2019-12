WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Wideo + 3 agnieszka hollandoscaryfilm 27-12-2019 (08:49) Agnieszka Holland: "2019 filmowo był taki sobie". Ma jednak swoich faworytów Agnieszka Holland nie jest zadowolona z poziomu filmowego, jaki był prezentowany przez branżę w 2019 roku. Mimo to znalazła swoich faworytów... Rozwiń Pani Agnieszko ja Uczucie być hono … Rozwiń Transkrypcja: Pani Agnieszko ja Uczucie być honorowe No 5 Bo to taka wspaniała instytucja A poza tym granaty honorowy Jest tak zacny Jaki najlepszy angielski klub Niedawno w sumie w kinach był obywatel Jones Generalnie odbiór całego filmu jakieś recenzja kipa niż To panią zaskakują pozytywnie negatywnie czy dziś spełniają Dobre były nałogu recenzję i ludzie się ci którzy poszli zobaczyli film byli bardzo nie przyjęcie Zadowolony Bardzo dużo spotkań i w Polsce W świecie gdzie Film powoli zaczyna wchodź I to jest taki film po którym Ludzie dużo chcą myśleć i mówi I dyskutować i dowiadywać się różnych rzeczy Myślę że takich filmów jest strasznie nie Strasznie jest mało takich filmów które pobudzają do myślenia Czasami to myślenie jest bardzo takie Pesymistyczne albo też takie pełne Niepokoju ale W końcu nie chodzi o to żeby chować głowę w Także Myślę że to byłby świetny Film żeby też ze szkołami się spotykać to znaczy z młodym Ludźmi Sami Ze 2 miałam takie spotkania dostaną mentalne także również w Korei Także tak że Cieszę się że ten film że jej że I że właśnie może być powodem do Właśnie Otoma do nadrobienia akurat ten film natomiast Skoro mowa o Korei pani docenia koreański ostatnio parasites Zdobywa naprawdę naprawdę świetny Tak parasite to myślę jeden z najlepszych filmów Sezonu Na mnie zrobił wielkie wrażenie Nie tylko ten filmik na kolarskie Na przestrzeni lat A wydaje mi się że to Taki kraj który inspiruje do Bardzo oryginalny i bardzo mocno i sztuki filmowej Zaraz nominacje do Oscara pewnie parasite zgarnie to nominacje natomiast czy widzi pani w gronie nominowanych Boże Ciało Jana ko Bardzo bym chciała mają ogłosić kiedy czy ogłosili już listę złotych globów Tam nie było akurat komasy ale Specyficzny Ale szowinista jakoś ma być ogłoszona lada moment czy Bodajże Za dwa trzy nie może Aha no za 3 Myślę że Janek ma szansę Wszystkich rankingach No ale to jest zawsze loteria czaszki Też Troszeczkę jednak szczególnie teraz Jak głosują Wszyscy członkowie Akademii na Shot listę co to jest raszpla trochę pieniędzy A co racja to racja Jest teraz w nawidzi mi na Netflix adaptacją powieści Sapkowskiego więc o produkcie netflix.com pani zęby 1983 czy będzie w ogóle kontenera No co daje sprzeczne na ten temat komunikaty mówię oraz rzepak wrażenie także nie wiem czekamy jak będzie to będzie Będzie to A sama pani wyraża chęć kontynuacji No tak oczywiście tym bardziej żeśmy skończyli tak niekonkluzywny więc warto byłoby zrobić kolejny se Natomiast jeżeli chodzi o angielskojęzyczne filmy i Oscary to kogo pani widzi w Takiego głównego faworyta A wie Pan jakoś tak w tym mnie tak nie wiem nie porwały filmy z tym roku po angielsku jak zwykle Zawsze czopkami Paradise co mi się wydaje Tak jakby najmocniejszy Zredaguj sondaże on się znajdzie na pewno Oscarowy Rankingu ew7 i nacji Nie widziałam jeszcze tego filmu Scorsese o którym się mówi że pewno wygrał Oscara Irish A poza tym Trudno mi powiedzieć Myślę że to będzie Jeszcze nie widziałam paru nie widziałem jeszcze jeszcze mamy jakieś płytki to obejrzę to ale nie wiem Tak znam taki takie taki rok sobie no Lt2 na działkę i para zajezdni weź ją sensacja Jakie są pani plany na 2020 rok filmowe Dokończę skończę filmy chcę już na takim ostatnim etap Skręciłam w Czechach szarlatan Może dla płodozmianu zrobię Formatując serial nowy na Ale to się bierz No i może trochę się 1975 I może