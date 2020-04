WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Agnieszka Holland: boli mnie, że nie mogę się identyfikować z tą władzą Ilona Łepkowska napisała list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym ostro skrytykowała postawę prezesa PiS. Agnieszka Holland wyjawiła w programie... pani koleżanka z branży filmowej scenarzystka Ilona Łepkowska napisała taki słynny już list do premiera Jarosława Kaczyńskiego czy pani zgadza się z tym co ona tam zawarła w apelem do prezesa Kaczyńskiego No to fajnie Ja rozumiem że Ilona Łepkowska szczególnie boleśnie innych ludzi dotykałem szczególnie boleśnie inne wyrazy Pogardy Wielu przedstawicieli tej prawda jest głównym kolorem komunikowania się z dużą częścią społeczeństwa boli mnie że że nie mogę się okazuje nie powiadamianie o mnie ale wszystkim wartością które wydają mi się za życia społecznego dla życia Narodowego dla Ilona Łepkowska najczęściej pisze scenariusze tym razem napisała film a pani zdaniem się dzieje a także prezes Kaczyński pani mówi poseł Kaczyński to jest temat na film i pani może już taki film szykuje nie nie szykuję w tej chwili żadnego film Ale owszem poseł Kaczyński jest bohaterem filmu czy serialu Czy miniserialu podobne filmy robił podobnym premierem był oczywiście ma to zupełnie bardziej taki wymiar czy kolor jest ciekawa postać i ciekawa jest ta sytuacja się znajdujemy bo pani nie weźmie że tak brzydko się wyrażę na tapety i i po prostu tego tematu nie nie nie przelej a później na na rolkę filmową sfinansował No sądzę że jest na pewno kilka osób które by chętnie ten film obejrzały w związku z tym związku z tym że mi pan taką telewizję albo sztuki filmowej albo inne możliwe Patryka Vegi który kręci bardzo kontrowersyjne filmy o klerze Kler którzy Smarzowski nakręcił mamy o pedofili w kościele braci sekielskich są grono osób które były nawet finansowały ten ten film na Na jakim serwisie typu patron Night Być może że jeżeli by był scenariusz bardzo skandaliczny to ktoś by to finansował właśnie taki sposób jak się czujesz A filmy Vega albo jak wymienić ale jeszcze muszę tutaj ewentualnym filmie o tym co byłoby taką skandalicznym tylko ładowaniem w nie lubimy bohaterów ale jakby się zastanowić nad tym skąd się to bierze Skąd się to bierze i posłuszeństwo Skąd bierze się konformizm żeby doprowadza ludzi do tego że zaczynają nagrywać co to kiedyś walczyli Skąd bierze się całkowity brak empatii wobec innych No to wszystko tematy które nie są tak popularne tak łatwe i tak lubiane przez szeroką widownię można było łatwo znaleźć na to także myślę że nie myślę że nie zrobiłabym w tej chwili takiego filmu bo musiał sobie być film w którym nie tylko mielibyśmy problem żeby spojrzeć w lustro