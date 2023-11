Agnieszka Holland nagrodzona na festiwalu Jana Pawła II. "Sama byłam emigrantką"

Rzymski festiwal filmowy Tertio Millennio Film Fest organizowany jest wspólnie ze Stolicą Apostolską. W liście skierowanym do wiernych związanym ze Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy, papież Franciszek napisał: "Konieczne jest to, by każdemu człowiekowi, każdej kobiecie, zagwarantowano możliwość tego, by przyjechać i żyć godnie w społeczeństwie, w którym się znajduje".