Aktorce usunięto obie piersi. Podjęła decyzję, co dalej

Kathy Bates nie przeszła zabiegu rekonstrukcji piersi

Aktorka Kathy Bates po diagnozie musiała przejść zabieg podwójnej mastektomii. Zazwyczaj po odpowiednim czasie pacjentki mogą poddać się zabiegowi rekonstrukcji piersi. Gwiazda zdecydowała jednak inaczej. Aktorka, która obecnie występuje w nowej wersji serialu prawniczego "Matlock", przyznała: - To może wydawać się dziwne... ale miałam bardzo duże piersi. Kiedy je usunięto, ważyły około 10 funtów [ok. 4,5 kg - przyp. red.]. I w pewien sposób cieszę się, że ich nie mam. To dziwne.