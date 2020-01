Aktorka Mollie Fitzgerald zamordowała matkę. Na jaw wyszły szczegóły sprawy

Mollie Fitzgerald, aktorka "Kapitana Ameryki", jest oskarżona o zamordowanie własnej matki. Wiadomo już więcej, co stało się grudniowej nocy, gdy Mollie sama powiadomiła policję.

Mollie Fitgerald oskarżona o morderstwo (Materiały prasowe)

Aktorka Mollie Fitzgerald została aresztowana 31 grudnia za zabójstwo swojej mamy, Patricii Fitzgerald. O sprawie pisaliśmy na początku roku, choć wtedy nie podawano wielu szczegółów tragicznego zajścia.

68-latkę znaleziono w jej domu w mieście Olathe, w stanie Kansas. Według papierów sądowych, do których dotarli teraz dziennikarze "The Star", Mollie zadzwoniła pod 911 około 12.00 w południe. Wyznała, że zabiła matkę w obronie własnej. Gdy policjanci przyjechali do domu, znaleźli Patricię leżącą w kałuży krwi. W plecy miała wbity nóż.

Mollie mówiła policjantom, że najpierw uderzyła mamę częścią od odkurzacza, a potem wyrwała jej nóż i dźgnęła ją. Według funkcjonariuszy Mollie powtarzała, że to mama najpierw próbowała ją zaatakować, więc w końcu musiała odebrać jej nóż.

Jednak z przeprowadzonej autopsji nie wynika, by Patricia walczyła z córką. Nie ma żadnych dowodów na to, że kobieta w ogóle miała nóż w posiadaniu. Na jej ciele znaleziono za to 4 rany po dźgnięciu nożem, drobniejsze rany na dłoniach i siniaki na twarzy.

Facebook.com Podziel się

Aktorka zamiast do aresztu najpierw trafiła do szpitala. Miała drobne rany na dłoniach i ślady po ugryzieniu na ramieniu.

Jak podaje "The Star", na pierwszym posiedzeniu sądu Fitzgerald powiedziała, że nie będzie reprezentował ją żaden prawnik i poradzi sobie sama. Sąd wysłał aktorkę na badania do psychologa, by ten potwierdził, w jakim jest stanie psychicznym przed rozpoczęciem kolejnego etapu sprawy.